Anderlecht-Genk fa la storia, errore del Var: si rigiocherà, cosa è successo

Il Belgio fa la storia e di mezzo ci sono Var e arbitri. In Jupiler League si dovrà rigiocare la partita disputata lo scorso dicembre tra Anderlecht e Genk , terminata 2-1 per la squadra di Brian Riemer. Il motivo? Una sbagliata applicazione del regolamento in occasione di un calcio di rigore sbagliato da Heynen . Il Consiglio Disciplinare della KBVB ha dato ragione alla squadra sconfitta e ora la sfida si ripeterà.

Anderlecht-Genk si rigiocherà

Il ricorso presentato dal Genk è stato accolto da parte della Federezione Calcistica del Belgio. Il club ha anche emesso un comunicato in cui ricostruisce la vicenda: "Il Consiglio Disciplinare del Calcio Professionistico ha deciso che la partita Anderlecht - KRC Genk della fine dello scorso anno dovrà essere rigiocata. Lo stesso si è inizialmente dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha annullato la precedente decisione del Dipartimento Arbitri Professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione della gara ha applicato erroneamente il regolamento nella fase del rigore in questione. Il KRC Genk spera che si trovi presto una data per rigiocare la partita". Ma che tipo di errore è stato commesso?