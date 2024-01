Arbitri, urge un commissario per uscire dalla bufera

La contestata direzione di Rapuano a Riyad, l'incappucciato che davanti alle Iene spara a zero sul sistema, i veterani richiamati precipitosamente in campo, le beghe preelettorali per la presidenza dell'Aia, il protocollo Var da rifare: una crisi che il calcio non si può permettere

Xavier Jacobelli 25 . 01 . 2024 17:30 2 min Arbitri