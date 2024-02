Bonucci, rissa con l'allenatore dell'Alanyaspor: cosa è successo nel tunnel

Leonardo Bonucci è finito nella bufera per una lite con l'allenatore dell' Alanyaspor. In un video pubblicato sui social si vede l'ex difensore della Juventus andare a muso duro verso Metin Akta? , il tecnico avversario. L'episodio è accaduto dopo la fine del primo tempo, con il Fenerbahce sotto di una rete.

Bonucci-Aktas, cosa è successo

Il difensore italiano non è partito titolare e ha assistito al primo tempo dalla panchina. Dopo il duplice fischio in una prima frazione molto tesa e ricca di cartellini gialli, il campione d'Europa non si è scagliato direttamente contro l'allenatore dell'Alanyaspor. Allora cosa è successo? Bonucci ha spintonato da dietro un avversario. Gesto che non è piaciuto ad Aktas che a quel punto è intervenuto per difendere il proprio giocatore e ha reso ancora più ingestibile la situazione, con un'ammucchiata che si è andata a formare sotto il tunnel che porta verso gli spogliatoi.