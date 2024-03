Bernardeschi, il gesto al tifoso dell'ex Juve commuove Toronto

Bellissimo il gesto di Federico Bernardeschi. Durante l'allenamento con il Toronto al BMO Field, l'attaccante italiano ha calciato il pallone che ha colpito involontariamente un tifoso sugli spalti. L'ex Juve si è subito preoccupato delle sue condizioni tanto da correre verso la tribuna per capire come stesse e scusarsi per l'accaduto.