Fenerbahce, l'ira del presidente: "Vergogna, non c'è posto per noi in SuperLig"

Fenerbahce, le parole del presidente Ali Koc

Ali Koc, presidente del Fenerbahce, non ci ha certo girato attorno nel condannare i gesti e ha parlato duramente per far capire le sensazioni in casa del club giallonero. Il numero della società ha espresso anche la volontà di ritirarsi dalla SuperLig: "Quello che è successo è una vergogna per la Turchia, per il calcio e lo sport turco. Voglio dire questo, c’è chi ha lavorato duramente negli ultimi 13-14 anni per far sì che questi due club si colpissero, per portarli testa a testa, per seminare odio e violenza tra i due club. Come sapete, il 1995-1996 fu l’anno in cui il Trabzonspor sarebbe stato campione. La tensione in realtà è aumentata in quel momento quando il Fenerbahce ha battuto il Trabzonspor per 2-1. Forse questa organizzazione terroristica, che è la causa del 3 luglio e la causa di molti problemi, ha forse portato il livello di conflitto che vuole portare tra questi due club a un altro stadio a partire da ieri sera". Il numero uno giallonero ha poi parlato dell'Assemblea: "Mi sono appena dimesso dalla Fondazione Club Association e noi, come Fenerbahce, dobbiamo disegnare il nostro destino e il nostro futuro. Ecco perché abbiamo preso queste decisioni. Pertanto, ci incontreremo il 2 aprile per prendere la nostra decisione".