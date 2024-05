Mbappé, clamorosa cifra per il quadro di Pelé: ecco quanto ha speso

Kylian Mbappé appassionato d'arte. Il calciatore più ricercato al mondo, che di recente ha annunciato l'addio al Paris Saint Germain al terminte dell'attuale stagione, ha acquistato un dipinto di Alexandre Hopare raffigurante un ritratto del suo idolo, Pelé . L'asta dell'opera ha avuto luogo durante il gala di beneficenza dell'istituzione parigina. Per due anni l'evento che raccoglie fondi da devolvere in beneficienza non si era più svolto a causa del grave incidente di Sergio Rico con un cavallo alla fiera El Rocío . Alcune delle immagini dell'evento sono state condivise sui social. Secondo "Le Parisien", l'attesa è stata massima fin dal momento della presentazione del dipinto.

Mbappé, mezzo milione di euro per un quadro di Pelé

Il dipinto raffigurante Pelé ha avuto una base d'asta di 5mila euro. Il prezzo è subito cresciuto passando in pochi secondi a 80mila euro. Ad un tratto, la gara si è ridotta a un testa a testa tra Achraf e Mbappé (che di recente è diventato una statua di cera del museo Madame Tussauds), a colpi di centinaia di migliaia di euro. Alla fine, l'importo finale per l'aggiudicazione dell'olio su tela 200 x 150 cm da parte del calciatore francese è stato di 520mila euro, la somma più alta in un evento che ha raccolto 2,7 milioni di euro. Il pittore del dipinto che era presente all'asta, ha detto: "Il banditore mi aveva avvertito che quella sera sarebbe successo qualcosa di storico". E su Mbappé: "Mi ha detto: 'È bello incontrarti finalmente'. Ammiro l'intraprendenza della sua carriera, è molto ben strutturato e molto intelligente". L'idea di dipingere Pelé è nata poco dopo la sua morte: "Volevo fare un ritratto iper-positivo per mostrargli rispetto. Ho usato colori pastello in modo che anche chi non sa nulla di calcio possa apprezzarlo", ha sottolineato il tifoso del Paris Saint Germain e specializzato in street art. Le sue opere sono state apprezzate in passato anche da altri calciatori come Verratti e Pastore, che avevano già acquistato diversi suoi quadri.