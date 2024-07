Chiellini saluta il Los Angeles Fc e i tifosi Juve lo chiamano: "Torna a casa"

"Grazie" . Inizia così, nel modo più semplice e al tempo stesso più sentita, la bella lettera scritta da Giorgio Chiellini al Los Angeles Fc , il club che, dopo diciassette stagioni costellate di successi alla Juventus, lo ha accolto 38enne e con il quale, in due stagioni, ha arricchito il proprio ricchissimo palmares con un titolo in Mls, una Supporters' Shield e un secondo posto nella Concacaf Champions League. Ritiratosi ufficialmente nel dicembre 2023, 'King Kong' era rimasto nella società società californiana nelle vesti di collaboratore tecnico, ruolo lasciato ufficialmente quest'oggi . Chiellini 'svincolato', anche se non più in mezzo al campo ma con giacca e cravatta dietro una scrivania, ha fatto immediatamente partire il tam tam sui social, coi tifosi bianconeri che auspicano un suo pronto ritorno a casa nei quadri dirigenziali.

La lettera di Chiellini

"Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma ci tengo davvero a ringraziare tutta la famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, facilitando il nostro trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, Los Angeles. Questo non è un addio, ma solo un arrivederci", si legge nel post pubblicato da Giorgio Chiellini sul proprio account Instagram.