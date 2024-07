MLS, Messi e Suarez saltano l'All-Star Game. L'ex Juve Bernardeschi c'è

Lionel Messi e Luis Suarez salteranno l'All-Star Game. È questo quanto si apprende da una nota ufficiale diffusa dall'Inter Miami, club in cui si sono ritorvati i due ex Barcellona, reduci dall'esperienza in Coppa America rispettivamente con Argentina, con cui Messi ha alzato il trofeo, ed Uruguay, con Suarez autore del goal allo scadere che ha permesso alla sua nazionale di portare a casa quantomeno la 'finalina' contro il Canada ai calci di rigore. I due attaccanti non potranno prendere al match mercoledì a Columbus, in Ohio, a causa di problemi fisici che quasi sicuramente li terranno fuori anche sabato prossimo contri i messicani del Puebla nella sfida valevole per il primo turno della Leagues Cup, trofeo di cui l'Inter Miami è detentore.