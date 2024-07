Real Madrid, al Bernabeu i posti più costosi della storia del calcio: cifra incredibile

Il Santiago Bernabeu , lo stadio iconico del Real Madrid , ha subito una trasformazione impressionante, diventando così da semplice luogo per eventi sportivi a vero capolavoro di design architettonico e funzionalità all'avanguardia. La ristrutturazione da 1,5 miliardi di sterline ha avuto come obiettivo quello di creare un'esperienza di lusso e comfort senza pari per tifosi e ospiti. Tra le novità, oltre all'aumento della capacità dello stadio a 85.000 posti , garantendo così una maggiore affluenza di pubblico, anche un moderno tetto retrattile , installato per proteggere i tifosi e il campo dalle intemperie, permettendo eventi in qualsiasi condizione climatica. Il campo retrattile permetterà di convertire lo stadio per altri tipi di eventi come concerti e partite della NFL, aumentando così la versatilità dello spazio.

Il Real Madrid e l'area Super Vip al Bernabeu

Lo stadio ha anche uno schermo a 360 gradi per offrire una visione perfetta dell'azione da qualsiasi punto dello stadio, migliorando l'esperienza visiva per tutti i presenti. Tra le altre chicche, anche la suite VIP Sky Bar, che include una discoteca capace di ospitare fino a 200 persone, completa di un DJ privato e pista da ballo, offrendo un'esperienza unica e esclusiva. Ma non è tutto, poiché il Real Madrid ha pensato anche ad un'area "Super VIP" con 300 posti esclusivi. Per assicurarsi l'ingresso in questo club esclusivo per i prossimi 30 anni, ognuno dei membri dovrà pagare 250mila euro e un bonus annuale. Gli acquirenti di questi posti avranno accesso a cibo, bevande e prodotti esclusivi, oltre a spettacoli dal vivo e altre esperienze uniche. Ques'area è stata pensata per attrarre personalità di spicco e milionari, creando quindi una piattaforma senza precedenti per fare rete con alcune delle persone più influenti del mondo. Situati nel primo anfiteatro, questi posti offriranno la migliore vista possibile sul campo. I sedili "Super VIP" saranno separati dalle tribune comuni e saranno progettati pensando al massimo comfort e lusso. Garantito un parcheggio riservato per i clienti di questo club esclusivo.

Un nuovo concetto di stadio

La modernizzazione dello stadio Bernabeu rappresenta quindi una nuova era del calcio, dove gli stadi non sono solo luoghi per disputare le partite, ma anche centri di intrattenimento e business. Questa ristrutturazione permette al Real Madrid di generare nuove entrate e di posizionarsi come leader nel mondo dello sport e dell'intrattenimento globale. La nuova area VIP aprirà il prossimo anno, aggiungendo un ulteriore elemento di lusso e esclusività ad un già rivoluzionario stadio.