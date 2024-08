Alex Sandro, c'è Zhang nel futuro? L'ex Juve si prepara: la nuova ipotesi

Il calcio propone degli intrecci spesso difficili anche da immaginare e in questo caso i protagonisti sono Alex Sandro e Steven Zhang . Al centro c'è la Portimonense, squadra che milita nella seconda divisione del campionato portoghese. Ma come ci sono finiti in Portogallo l'imprenditore e il brasiliano? Facciamo un passo indietro. L'ex proprietario dell'Inter, dopo aver lasciato i nerazzurri, avrebbe avviato le trattative per l'acquisizione della società lusitana , con l'accordo tra gli attuali proprietari e il gruppo Suning che sarebbe in via di definizione. Contemporanemante Alex Sandro, svincolato dopo l'esperienza in maglia Juve , ha iniziato ad allenarsi con i giocatori della stessa squadra. Un'ipotesi, quella di vedere l'ex nerazzurro nel destino del terzino che prende sempre più corpo.

Alex Sandro e il futuro

Per il giocatore ex bianconero è un momento di grande stallo. Con la conclusione dell'avventura in Serie A, non c'è stato nessun club che ha avanzato proposte per ingaggiarlo per la prossima stagione, che si avvicina a grandi falcate. Ora Alex Sandro è in prova al Portimonense, ma non è ancora escluso un suo ritorno nel campionato brasiliano, dove tutto è cominciato.