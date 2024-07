Zhang ci riprova, dopo l'Inter c'è il Portogallo: "Pronti 80 milioni"

Suning è pronto a tornare nel mondo del calcio. Archiviata l'esperienza alla guida dell'Inter, il gruppo cinese capitanato da Zhang Jindong è infatti pronto ad un investimento nel calcio portoghese. Nel mirino la Portimonense. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola sul piatto ci sarebbero 80 milioni di euro, ma la trattativa dovrebbe concludersi, in caso di esito positivo, non prima del prossimo anno poiché per perfezionare il passaggio della società agli imprenditori cinesi ci vorranno non meno di 12 mesi. L'accordo prevederebbe, inoltre, l'acquisto del complesso sportivo dell'Autódromo de Portimão, centro di allenamento della squadra Under 23.