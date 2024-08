Nadal, la singolare richiesta a Mbappé nel post partita

Incontro inaspettato tra Kylian Mbappé e Rafael Nadal a Maiorca e che ha rappresentato un momento speciale che ha unito due leggende dello sport. Durante il debutto del calciatore in campionato con il Real Madrid, che si è concluso con un pareggio per 1-1 contro il Maiorca (poco hanno potuto l'ex PSG, Vinicius Junior, Rodrygo e Bellingham con i padroni di casa, nonostante la squadra di Carlo Ancelotti era passata in vantaggio al tredicesimo minuto grazie a Rodrygo. Ma al 53' è arrivato il gol del Maiorca con l'attaccante kosovaro Vedat Muriqi (53')) tra gli spettatori c'era anche il campione di tennis, originario dell'isola e devoto sostenitore dei Blancos, che non ha resistito all’occasione di incontrare il giocatore francese.