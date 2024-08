Michela Persico, e ora con Rugani in Olanda? "Parte di noi resterà a Torino"

Daniele Rugani , difensore della Juventus, ha recentemente completato il suo trasferimento all' Ajax con la formula del prestito secco. Ma non sarà da solo nella sua nuova avventura calcistica nei Paesi Bassi. Insieme a lui si sono trasferiti anche la moglie, Michela Persico , ed il loro figlio Tommaso . La wag sembra essere stata rapita dalla bellezza di Amsterdam, una delle città più affascinanti e suggestive d’Europa, così come attestato da alcuni post condivisi sui social, che testimoniano altresì quanto rapidamente i coniugi Rugani si siano innamorati della nuova casa. Nelle scorse ore però Michela ha chiarito su Instagram che il suo trasferimento non sarà proprio definitivo.

Michela Persico, la rivelazione sul trasferimento ad Amsterdam

In risposta ad alcune domande dei followers su Instagram, Michela Persico ha raccontato: "Come vedete ci ritroviamo a Torino perché siamo stati tre giorni ad Amsterdam, abbiamo aspettato a comunicarlo perché dovevamo rispettare l'ufficialità del prestito...". Ed ancora: "Ora siamo a Torino con il nostro corpicino, una gamba rimane sempre qui in Italia nella nostra super Torino dove ci vedrete spesso sgattaiolare per motivi familiari, logistici e di lavoro e poi si ritornerà da papà (Daniele Rugani, ndr) per andarlo a trovare e stare con lui. Adesso ci fermiano qualche giorno perché avrò un lavoro e poi si ritorna ad Amsterdam, città stupenda per quel poco che abbiamo visto, ma soprattutto siamo contenti perché è entusiasta lui di esserci". Poi concludendo, Persico ha rivelato: "Faremo avanti e indietro all'occorrenza e scoprirò insieme a voi questa città, condividendo dei contenuti quando andremo".