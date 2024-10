Mbappé, Luis Enrique e il messaggio non arrivato: Bellingham reagisce così

Nella due giorni di Champions League di questa mattina a fare notizia è sicuramente stata la sconfitta del Real Madrid in casa del Lille . I francesi si sono imposti per 1-0 senza che i Blancos siano riusciti a ribaltarla. A restare impressi negli occhi dei tifosi, e sicuramente destinati a far discutere, sono gli ultimi minuti di gioco dove Bellingham si infuria con Vinicius e Mbappé . Gli spagnoli stanno cercando di recuperare la palla difesa da un calciatore avversario vicino la bandierina del calcio d'angolo e, quando ci riescono, tentano di ripartire velocemente in contropiede. L'ex Borussia Dortmund si sacrifica e stoicamente passa lancia palla verso l'ex Psg che però è fermo, insieme all'attaccante brasiliano.

Pallone intercettato e possesso che torna tra i piedi avversari. Il centrocampista inglese si dispera e vistosamente urla qualcosa verso i due compagni che sono lì, quasi a disinteressarsi della fase difensiva ed estraniati da una fase cruciale del match che avrebbe potuto regalare il pareggio al Real. Queste immagini hanno fatto tornare di attualità un video di un discorso di Luis Enrique alla stella francese quando condividevano lo stesso spogliatoio a Parigi.

Luis Enrique a Mbappé: "Devi essere come Jordan"

Un video, che è un mix tra un discorso motivazionale e una sfuriata dell'ex allenatore della Roma con Kylian Mbappé, è diventato virale prorpio nelle ultime ore. Si vede chiaramente Luis Enrique parlare faccia a faccia con il campione francese, ai tempi ancora con la maglia del club parigino. Il tecnico gli rimprovera di essere troppo passivo e di avere le capacità di caricarsi la squadra sulle spalle, con un riferimento illustre: "Devi aiutare la squadra, sei un campione ma devi diventare un leader", esordisce il mister con l'attaccante che lo ascolta in silenzio. "Non devi trotterellare, devi essere il primo ad aiutare la squadra a difendere. Devi essere come Michael Jordan, devi fare come faceva lui e così verrai rispettato". Parole dure, chissà che non siano tornate alla mente anche del giocatore del Real Madrid.