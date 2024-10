Carvajal, il commovente post della moglie: "Sembra un brutto sogno"

Dani Carvajal è stato vittima di un grave infortunio al ginocchio negli ultimi minuti della partita contro il Villarreal, in una sfortunata azione con Yeremy Pino. Al calciatore è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore, ma anche quella del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra. Per tutta domenica si sono susseguiti i messaggi di affetto per il terzino spagnolo. Uno dei più speciali è stato quello di suo cognato ed ex compagno di squadra Joselu Mato: "Scrivo in lacrime e con la sensazione che avrei preferito che fosse successo a me. Ora abbiamo un percorso che so che percorrerai in modo ammirevole, come tutto ciò che fai. Ti amo fratello, sempre con te".