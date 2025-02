Messi shock: urla contro l'arbitro e mano sul collo a un assistente

Una prima giornata da dimenticare per Messi in Mls: l'Inter Miami ha pareggiato 2-2 contro il New York City, ma i padroni di casa hanno giocato in dieci dal 23' per il rosso ad Aviles. Una direzione di gara che ha mandato su tutte le furie il fuoriclasse ex Barcellona e Psg, che ha urlato tutta la sua frustrazione contro l'arbitro. Una scena non molto bella, al contrario dei due assist forniti ai compagni di squadra. Una gara ricca di episodi e di scene da film, come l'esultanza alla Cristiano Ronaldo da parte degli avversari, proprio nello stadio della Pulce.