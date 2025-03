Mondiale per Club, accordo Dazn-Mediaset per i diritti tv: il programma

Novità importanti in vista della prima edizione del rinnovato Mondiale per Club che prederò il via il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti. Una competizione che vedrà impegnate Juventus ed Inter in rappresentanza del campionato italiano. A pochi mesi dall'inizio del torneo, è arrivato un annuncio sulla trasmissione delle partite in tv a seguito di un accordo siglato ufficialmente tra Dazn e Mediaset .

Mondiale per Club, accordo Dazn-Mediaset per i diritti tv

Dopo i recenti accordi di sublicenza siglati all’estero da DAZN, anche per l’Italia è stata dunque ufficializzata la “formazione” che avrà il compito di massimizzare il nuovo Mondiale per Club FIFA che vedrà schierate in campo Inter e Juventus insieme a squadre del calibro di Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo. Grazie all’accordo di sublicenza, Mediaset trasmetterà in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025. Una collaborazione, quella tra DAZN e Mediaset, che vedrà anche una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme televisive per massimizzare la portata del Mondiale per Club FIFA 2025, ampliandone ancora di più l’accesso con l'obiettivo di creare un’offerta dedicata alla competizione senza pari.

Dazn-Mediaset, la nota sull'accordo

Stefano Azzi, CEO DAZN Italia, nel commentare l’accordo siglato per il mercato italiano, sottolinea: “Con il Mondiale per Club FIFA 2025, per la prima volta una singola piattaforma, DAZN, porterà una competizione per club di alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue. Sessantatré sfide disponibili tutte solo su DAZN, insieme a contenuti esclusivi. La nostra app rimarrà sempre accesa grazie a un ricco palinsesto che accompagnerà tutti i tifosi di calcio in vista delle amichevoli estive. La partnership siglata con Mediaset rientra nella strategia di distribuzione più ampia sviluppata a livello globale. Siamo contenti di aver scelto Mediaset come partner strategico andando a rinnovare, espandendola, una sinergia di successo già consolidata in Italia e avviando con loro contaminazioni editoriali inedite al di fuori della nostra piattaforma”.

Stefano Sala, CEO MFE Adv, dichiara: “Nell'ambito di una partnership di successo in essere da quattro anni sulla Serie A, è stato naturale dare seguito a questa partnership tra Mediaset e Dazn e unire le forze per offrire a FIFA e al mercato la migliore piattaforma di trasmissione, amplificazione e valorizzazione dell'evento, un'alleanza di successo tra un broadcaster e uno streamer in piena era streamcasting. Insieme, DAZN e Mediaset svilupperanno in Italia una quantità di ascolti per le partite live pari a oltre 50 milioni di ascolto totale a cui Mediaset aggiungerà una copertura editoriale nelle news e nei programmi sportivi che svilupperà oltre 300 milioni di ascolto totale”.

