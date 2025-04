Estevao meravigliao e tutti i suoi fratelli 

I talenti della Libertadores

È tornato in Brasile, invece, Vitor Roque, che in Spagna con il Barcellona non è riuscito a imporsi. È ternato a casa, al sopracitato Palmeiras, compagno quindi di Estevao, ma anche di Paulinho e Veiga, altri giocatori di livello assoluto. Il suo prezzo ora è calato a 20 milioni e chissà se saprà rilanciarsi. Nel Flamengo si coccolano Wesley e Lorran, nel Botafogo Igor Jesus che ha una storia particolare: per quattro stagioni è “sparito” negli Emirati, per poi rinascere con la maglia del Fogao. Ma i brasiliani - si sa - vanno e vengono con facilità negli ultimi anni. Tocca alle italiane, spesso, rivitalizzarli. In Argentina, quanto a calciatori e classe, badano di più al sodo. E va di moda il biondo d’oro. Franco Mastantuono, 17 anni, trequartista del River Plate dal piede sinistro magico. Già adocchiato da chi se ne intende: i soliti, dal Real al Barcellona, dall’Inter al Milan, dal Manchester United all’Atletico Madrid. Sfida da giganti per il minorenne accostato a Foden come stile di gioco: 15 milioni non bastano più e la cifra è più che raddoppiata (si parla di una clausola da 40, inserita nel suo contratto e pagabile in due rate). Originario di Azul, fin da piccolino ha giocato anche a tennis, tanto da rifiutare le prime offerte del River: non voleva scegliere quale sport lasciare. Poi, quando i Millonarios sono tornati alla carica, ha detto sì. E ha conquistato il Monumental a suon di giocate e di gol-gioiello: il primo un anno fa, nel successo per 3-0 in Copa Argentina contro l’Excursionistas, diventando il più giovane marcatore di sempre del River (superato nientemeno che Javier Saviola).