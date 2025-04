Pogba, la verità Juve: “Non volevo più restare. Ho nascosto tutto e alla fine…”

Pogba, la Juve e la depressione a Manchester

Il centrocampista francese ha raccontato anche le sue esperienze passate: "Ero davvero triste quando ho lasciato Manchester a 19 anni. All'inizio ho pianto. Tornare in questo club che mi stava molto a cuore è sempre stato il mio obiettivo". Sull'arrivo alla Juve: "Quando sono arrivato in Italia, mi chiamavano Balotelli. Avevo già lo stemma, le tinture, i balli per le celebrazioni, ma anche i gesti tecnici e tutto quello che ne consegue. È la mia personalità, ho imparato a giocare a calcio così, per strada. In questa squadra c'era spazio per esprimerci in modo diverso". Poi è tornato a Manchester per una cifra di 110 milioni di euro: "Alla fine, è stato un bene per tutti. Per Manchester, per adidas e per me. Tutti hanno avuto i loro soldi".