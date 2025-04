Maradona, il processo shock: “In stanza era permesso tutto, è stato imbarazzante”

Emergono nuove rivelazioni dal processo in corso nella capitale argentina, Buenos Aires, contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020. Tra i testimoni chiave, il dottor Fernando Villarejo, direttore dell’unità di terapia intensiva della Clinica Olivos, ha fornito una ricostruzione drammatica degli ultimi giorni della leggenda del calcio. Secondo quanto dichiarato in aula dal medico, durante il periodo di degenza di Maradona, ricoverato dal 4 all’11 novembre per un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma subdurale, il controllo clinico sarebbe stato pressoché assente: “All’interno della stanza era permesso tutto”, ha detto, facendo riferimento a un contesto in cui Diego poteva ordinare liberamente cibo spazzatura e hamburger, in aperta contraddizione con le indicazioni mediche.