Donnarumma, l'agente svela il segreto del Psg campione d'Europa: "Il metodo Luis Enrique è unico"

Il futuro di Donnarumma, fresco campione d’Europa con il Paris Saint-Germain, continua a far discutere, visto il suo contratto in scadenza con i parigini nel 2026. In Serie A in molti sognano un suo ritorno, ma il suo procuratore Enzo Raiola ha chiuso le porte all'Italia, almeno per il momento. Poi l'agente ha parlato anche di Luis Enrique e del momento che sta vivendo la Nazionale di Spalletti. “Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al PSG si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine” - ha detto Enzo Raiola sul futuro del portiere.