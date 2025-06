Ronaldo e lo strumento più importante della sua longevità: "Non mi piace quando..."

Cristiano Ronaldo, il mix vincente che sfida il tempo

Nel corso dell’intervista, CR7, che ha rivelato di dormire 7 ore e 15 minuti al giorno, ha definito il sonno come "lo strumento più importante" del suo benessere fisico e mentale. "È l’unico momento della giornata in cui puoi recuperare e mettere tutto al suo posto", ha dichiarato il calciatore. La sua routine prevede il riposo tra le 23 e la mezzanotte e il risveglio tra le 8,30 e le 8,45. "Non mi piace quando viaggio o quando giochiamo di notte perché il mio corpo trema e la qualità del sonno non è la stessa", ha svelato. L’elemento chiave per lui è sicuramente la coerenza. "Se vado a letto un’ora dopo, mi sveglio un’ora dopo. La costanza è fondamentale", ha tenuto a sottolineare, evidenziando come il corpo si adatti alla regolarità. Secondo il compagno di Georgina Rodriguez, il segreto non risiede solo nella dieta rigida o nella preparazione atletica: "Quando sei giovane pensi di avere energia infinita. Ma con l’età capisci che devi cambiare approccio". Il mix vincente è per lui composto da alimentazione, esercizio fisico e recupero. Il buon equilibrio tra questi tre fattori sarebbe ciò che gli permette ancora oggi di mantenere prestazioni di altissimo livello. Dopo aver confermato la sua uscita dall’Al-Nassr, Ronaldo ha lasciato un post enigmatico sui social: "Questo capitolo è finito. La storia? È ancora in fase di scrittura. Grato a tutti".