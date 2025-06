Osimhen e l'infanzia difficile: "Cibo scaduto e senza elettricità. Vendevo acqua e pane"

Le difficoltà, l'infanzia particolarmente dura, la povertà . Per arrivare sotto le luci della ribalta del calcio che conta, Victor Osimhen ha dovuto fare sacrifici giganteschi. Il calciatore, oggi conteso anche dalla Juventus , ha rivelato in una recente intervista gli anni in Nigeria e la condizione in cui ha vissuto per molti anni.

Osimhen e la dura infanzia in Nigeria

"Sono cresciuto vicino a una delle più grandi discariche d'Africa". Il racconto di Osimhen al canale YouTube 'Daddy Freeze' è da brividi: "Era lì che io e i miei amici andavamo a comprare vestiti. Anche cibo scaduto, come il latte, ma non ne sapevamo nulla. A casa condividevo la stanza con i miei fratelli, eravamo in sette, e il 99% del tempo non c'era elettricità. Lavoravamo per strada, io vendevo pane e acqua; uno dei miei fratelli vendeva giornali".

Poi è arrivato il calcio, che ha rivoluzionato tutto in meglio: "Mio padre mi ha visto giocare per la prima volta in televisione, ai Mondiali Under 17. Mia sorella lo portò a casa dei vicini, che avevano la TV e la corrente elettrica. Quando mi vide, cadde in ginocchio e iniziò a piangere... Per me, la cosa più importante è svegliarmi la mattina sapendo che la mia famiglia ha un tetto sopra la testa".