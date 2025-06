Gyokeres, la telefonata Juve e l’intrigo. Dossier Osimhen alla Continassa

Osimhen piano B, ma occhio alle pretendenti

E poi? E poi c’è il dossier Osimhen sempre appoggiato sulle scrivanie della Continassa. Le tempistiche sono le medesime di Gyokeres, con la Juventus in (vigile) attesa di poter muovere passi concreti. Anche se questo dovesse significare, come in effetti significa, sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli di De Laurentiis. Intanto, però, c’è chi ha fretta. Come l’Al Hilal, pronto a tornare all’assalto del nigeriano con una proposta vicina ai 50 milioni a stagione. Come il Galatasaray, che si è goduto la punta in prestito nell’ultima annata (37 reti in 41 gare!) e che lo rivorrebbe con sé pure nella prossima. «Il giocatore ci ha chiesto tempo e lo rispettiamo, perché ha una famiglia anche lui, ma il tempo prima o poi scade: deve decidere al più presto – ha spiegato ieri in conferenza stampa il vicepresidente giallorosso Abdullah Kavukcu–. Abbiamo fatto un’offerta molto più alta degli altri club europei e stiamo trattando con altri attaccanti: non pensiamo a un piano B, vogliamo solo Victor». Un chiaro riferimento all’intenzione del club turco di pagare la clausola da 75 milioni valida soltanto per l’estero. Un chiaro segnale del fatto che il tempo, su questo fronte, stia iniziando a stringere.