Dalla Next Gen 400 milioni e vittoria del campionato: Juve, devi fare come il Bayern!

Anche il portiere di quella squadra ha giocato in Italia — anzi, ci gioca ancora: Christian Früchtl , 25 anni, fa parte della rosa del Lecce e ha anche una presenza in Coppa Italia. Togliere il posto a Falcone, per ora, non è un tema. Ci sono anche altri “italiani”: per 4 partite si è visto Flavius Daniliuc , difensore del 2001 visto con la Salernitana e nell’ultima stagione a Verona. E c’era anche il neo-acquisto del Como Nicolas Kühn , pagato quasi 20 milioni dal Celtic quest’estate: contribuì alla causa con 2 gol in 16 presenze. In quella rosa si possono trovare anche giocatori che oggi sono titolari nel Bayern Monaco, come un giovanissimo Jamal Musiala , appena arrivato dal Chelsea ma già talmente forte da essere più spesso con la prima squadra che con la seconda, e anche Josip Stanisic (18 presenze).

C’è poi chi ha trovato fortuna altrove, ma oggi è un pezzo grosso del mercato e vale 40 milioni di euro: Angelo Stiller (2001, 17 presenze e 3 assist), perno del centrocampo dello Stoccarda che è in orbita Inter per la sostituzione di Calhanoglu, o Malik Tillman (2002, 8 presenze e 5 gol), erede designato di Wirtz a Leverkusen con il Bayer pronto a prelevarlo dal Psv dopo due stagioni da 25 gol e 20 assist complessivi. Non mancano i giocatori che si sono affermati altrove: il centrale statunitense Chris Richards è uno dei titolari del Crystal Palace che ha vinto l’FA Cup contro il Manchester City, l’esterno di fascia Derrick Köhn si è messo in mostra tra Galatasaray e Werder Brema, il coreano Jeong gioca all’Union Berlino, Lars-Lukas Mai al Lugano. E l’allenatore? Ha in curriculum un secondo posto in Bundesliga, una Dfb-Pokal vinta e un’esperienza in Champions League. Tutte con lo Stoccarda. Parliamo di Sebastian Hoeness, che in quella stagione si è lanciato: già allora si capiva quanto quel gruppo fosse forte, ma guardandolo a posteriori lo è ancora di più. Valore di mercato attuale? 400 milioni di euro. In Serie A solo 5 squadre fanno meglio.