Paredes-Boca Juniors, accoglienza da brividi: in 50mila alla Bombonera

Il saluto a Roma di Paredes

Leandro Paredes prima di iniziare il nuovo capitolo al Boca, ha voluto scrivere un messaggio sui suoi social per ringraziare Roma, l'utimo club in Europa per il centrocampista. Parole cariche di emozione e e non di circostanza, scritte con il cuore in mano: "Non so da dove iniziare. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto me stesso".