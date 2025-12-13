L'ex Juve Danilo ancora decisivo e Flamengo in finale Intercontinentale: Pyramids ko, ora c'è il Psg

Il Flamengo vince anche la Coppa Challenger e il 17 dicembre alle 18 italiane sfiderà a Doha il Paris Saint Germain nella finale della Coppa Intercontinentale.Tre giorni dopo essersi aggiudicati il Derby delle Americhe col Cruz Azul, i freschi vincitori della Coppa Libertadores eliminano ad Al Rayyan anche il Pyramids FC, campione d'Africa e che nei turni precedenti aveva battuto Auckland Fc e Al Alhi: 2-0 il finale. A sbloccare la partita è un'incornata al 24' di Leo Pereira sugli sviluppi di una punizione dalla destra mentre al 52' è un altro colpo di testa, stavolta dell'ex juventino Danilo - già match winner della finale di Libertadores - a mettere in ginocchio gli egiziani. In campo dal primo minuto anche Alex Sandro e Jorginho.