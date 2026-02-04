Il Galatasaray vince ancora: Icardi trascina i turchi, Juve avvisata in ottica Champions

Il Galatasaray raccoglie un'altra vittoria, targata ancora una volta Mauro Icardi. Dopo il rotondo 4-0 rifilato al Kayserispor in campionato, la squadra di Buruk vince anche in Coppa di Turchia: ad aprire le marcature è stato l'ex capitano dell'Inter- finito in orbita Juve nella sessione di calciomercato appena conclusa -, andato in gol anche in campionato nell'ultima uscita della sua squadra. Il gol del raddoppio è arrivato al 25' con l'ex Serie A Lucas Torreira, con l'Istanbulspor che ha accorciato le distanze dopo un solo minuto. A riportare il Galatasaray in vantaggio di due reti ci ha pensato Kutucu, il quale ha messo a segno la rete del definitivo 3-1. Terza vittoria consecutiva e punteggio pieno in Coppa di Turchia per gli uomini di Buruk, che affronteranno la Juventus nel doppio confronto ai playoff di Champions League.
Juve-Galatasaray in Champions: il doppio confronto s'infiamma
Mauro Icardi lancia una stoccata alla Juve di Spalletti, il quale ha apertamente affermato che il numero 9 del Galatasaray non era nei piani della Vecchia Signora. Seconda rete consecutiva per l'ex capitano dell'Inter, pronto ad affrontare i bianconeri nellla doppia sfida di Champions. Gara d'andata che si disputerà il prossimo 17 febbraio al RAMS Park in Turchia, mentre quella di ritorno all'Allianz è in programma il 25 febbraio. Juve avvisata, Icardi mette nel mirino i bianconeri...