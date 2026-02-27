L'impero di Cristiano Ronaldo oltre il calcio: dagli hotel all'intimo, una macchina da soldi

Cristiano Ronaldo non è solamente un calciatore, è un'icona che influenza vari ambiti oltre al rettangolo verde. Il portoghese ha saputo ampliare il suo portafoglio investimenti fin dagli inizi della sua carriera, reinvestendo sempre i lauti stipendi che riceveva dal calcio per investire in tutta una serie di attività che hanno contribuito a rendere CR7 un marchio mondiale. La lista di tutti i "side projects" di Ronaldo è davvero lunga e svaria dagli hotel, all'abbigliamento, al calcio, fino al possedere un'isola privata. L'ultima in ordine di tempo è stata l'acquisizione del 25% dell'Almeria, società che milita nella seconda divisione spagnola, e c'è chi ipotizza che il prossimo passo sia investire nel Manchester United: il primo club ad elevarlo allo status di star mondiale.
Abbigliamento e accessori
La storia imprenditoriale di Cristiano Ronaldo inizia nel 2006, ai tempi della sua militanza nel Manchester United. Quello che oggi è riconosciuto come il marchio associabile alla persona del fuoriclasse portoghese è il suo brand di abbigliamento CR7. L'azienda è specializzata nella produzione di intimo, ma produce anche magliette, scarpe e profumi. Il primo punto vendita è nato 20 anni fa con una boutique a Madeira, città natale dell'ex Juve. Connesso a questo mondo è l'investimento da quasi 900 milioni di euro del portoghese nell'azienda Chrono24: un mercato online di orologi di lusso, capace di attirare oltre 9 milioni di visitatori al mese. Allargando leggermente il campo ma rimanendo nel luxury market, CR7 ha rilevato anche il 30% di Vista Alegre: azienda specializzata in porcellana e cristallo che vende i suoi prodotti in tutto il mondo.
Hotel e proprietà
Nel 2016 Ronaldo ha firmato un accordo con la catena albergiera portoghese Prestana per lanciare hotel e bar a marchio CR7. Il primo albergo è stato aperto a Madeira, a cui poi hanno poi fatto seguito Lisbona, Madrid e New York, con l'ultimo in ordine di tempo aperto a Marrakech. È stato poi rivelato come la catena di hotel e bar brandizzati CR7 sia pronto ad approdare anche in Inghilterra, con Prestana che ha presentato una richiesta ufficiale per registrare il marchio presso il Regno Unito. CR7 ha da sempre inoltre investito nelle proprietà immobiliari. Si stima che l'ex Juve possieda appartamenti per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro in tutto il mondo, da Madeira a Manchester, da Marbella a Madrid. Inoltre ha acquistato anche un rifugio di lusso su un'isola privata del Mar Rosso: Nujuma Ritz-Carlton Reserve Residence, situato a circa 26 kilometri dalla terraferma dell'Arabia Saudita, con un costo di soggiorno di oltre 6000 euro a notte.
Sport e salute
Oltre al rilevare le quote dell'Almeria, Ronaldo ha investito sempre nello sport ma non nel calcio. CR7 ha investito oltre 5 milioni di euro per fondare il club di padel PadelCity a Lisbona nel 2025. Nello stesso anno è inoltre entrato nel mondo delle arti marziali miste investendo nella promozione spagnola WOW FC, di cui è comproprietario il campione dei pesi leggeri UFC Ilia Topuria. Molte le attività del portoghese legate al mondo della salute, come le palestre brandizzate con il suo nome in Portogallo e Spagna, dove vengono offerti i suoi programmi di allenamento personalizzati. Altre imprese in cui il portoghese ha investito sono: Insparya (azienda specializzata nel trattamento dei capelli), Ursu9 (che produce acqua dall'alto tasso di antiossidanti naturali e minerali), Bioniq (azienda sanitaria che utilizza di analisi del sangue per personalizzare gli integratori vitaminici), AvaCR7, in collaborazione con Ava (che vendere vari dispositivi per l'allenamento, pistole massaggianti e tracker).
Film e tecnologia
CR7 è apparso in vari documentari e film su di lui, ma ora si sta preparando per una vita dietro la telecamera. Nell'aprile 2025 ha lanciato lo studio cinematografico indipendente UR-Marv con il regista britannico Matthew Vaughn, oltre a far anche parte del gruppo di investimento che ha acquistato Confina Media, una società di media portoghese proprietaria del quotidiano più venduto del paese e di una stazione televisiva, che ha ribattezzato Expressao Livre. Anche l'ambito della tecnologia non è stato immune dagli investimenti di Ronaldo. Erakulis è difatti l'app di punta del portoghese, che unisce fitness, nutrizione e benessere in un'unica piattaforma per raggiungere l'obiettivo della longevità. Nel 2013, due anni dopo il suo gioco per iPhone, Heads Up With Ronaldo, ha lanciato anche Viva Ronaldo, un'app per social media. Più di recente ha investito nella società tecnologica Perplexity AI , nel marchio di dispositivi sanitari indossabili Whoop e nel videogioco di calcio: UFL.
Cristiano Ronaldo non è solamente un calciatore, è un'icona che influenza vari ambiti oltre al rettangolo verde. Il portoghese ha saputo ampliare il suo portafoglio investimenti fin dagli inizi della sua carriera, reinvestendo sempre i lauti stipendi che riceveva dal calcio per investire in tutta una serie di attività che hanno contribuito a rendere CR7 un marchio mondiale. La lista di tutti i "side projects" di Ronaldo è davvero lunga e svaria dagli hotel, all'abbigliamento, al calcio, fino al possedere un'isola privata. L'ultima in ordine di tempo è stata l'acquisizione del 25% dell'Almeria, società che milita nella seconda divisione spagnola, e c'è chi ipotizza che il prossimo passo sia investire nel Manchester United: il primo club ad elevarlo allo status di star mondiale.
Abbigliamento e accessori
La storia imprenditoriale di Cristiano Ronaldo inizia nel 2006, ai tempi della sua militanza nel Manchester United. Quello che oggi è riconosciuto come il marchio associabile alla persona del fuoriclasse portoghese è il suo brand di abbigliamento CR7. L'azienda è specializzata nella produzione di intimo, ma produce anche magliette, scarpe e profumi. Il primo punto vendita è nato 20 anni fa con una boutique a Madeira, città natale dell'ex Juve. Connesso a questo mondo è l'investimento da quasi 900 milioni di euro del portoghese nell'azienda Chrono24: un mercato online di orologi di lusso, capace di attirare oltre 9 milioni di visitatori al mese. Allargando leggermente il campo ma rimanendo nel luxury market, CR7 ha rilevato anche il 30% di Vista Alegre: azienda specializzata in porcellana e cristallo che vende i suoi prodotti in tutto il mondo.