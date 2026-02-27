L'impero di Cristiano Ronaldo oltre il calcio: dagli hotel all'intimo, una macchina da soldi

Film e tecnologia

CR7 è apparso in vari documentari e film su di lui, ma ora si sta preparando per una vita dietro la telecamera. Nell'aprile 2025 ha lanciato lo studio cinematografico indipendente UR-Marv con il regista britannico Matthew Vaughn, oltre a far anche parte del gruppo di investimento che ha acquistato Confina Media, una società di media portoghese proprietaria del quotidiano più venduto del paese e di una stazione televisiva, che ha ribattezzato Expressao Livre. Anche l'ambito della tecnologia non è stato immune dagli investimenti di Ronaldo. Erakulis è difatti l'app di punta del portoghese, che unisce fitness, nutrizione e benessere in un'unica piattaforma per raggiungere l'obiettivo della longevità. Nel 2013, due anni dopo il suo gioco per iPhone, Heads Up With Ronaldo, ha lanciato anche Viva Ronaldo, un'app per social media. Più di recente ha investito nella società tecnologica Perplexity AI , nel marchio di dispositivi sanitari indossabili Whoop e nel videogioco di calcio: UFL.