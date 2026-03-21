"Ho 18 viti in faccia, ancora non mangio bene. Ora il braccio rotto, cosa da poco": Osimhen shock

"Non sono più estraneo a certe situazioni. Ho vissuto cose peggiori: sul mio volto ho ancora circa 18 viti dall’operazione precedente e non riesco nemmeno a mangiare normalmente con il lato destro. Questo infortunio è solo una piccola cosa rispetto a quello che ho passato". Così Victor Osimhen sull'infortunio rimediato durante la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, che ha visto il Galatasaray crollare ad Anfield e uscire di scena dal torneo. Una sconfitta che ha conosciuto sia il tremendo infortunio alla mano del compagno di squadra Noa Lang , per cui si era ipotizzato anche il rischio amputazione del pollice destro , che la frattura all'avambraccio dell'ex Napoli - il cui profilo resta sempre molto gradito in Serie A - . Con una prima nota uffciale, il club ha annunciato che la zona era stata immobilizzata con il gesso, scrivendo a proposito di "una frattura all'avambraccio destro del giocatore, che è stato immobilizzato con un gesso. La decisione riguardo a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni dopo ulteriori valutazioni". Ora, è lo stesso giocatore ha informare sulla durata dello stop, stimata di circa 5-6 settimane.

Osimhen: "Ho pensato che mi stesse cadendo il braccio"

Questa la ricostruzione dell'episodio da parte di Osimhen, che sul canale Twitch Carterefe ha raccontato: "Mi sono rotto il braccio e dovrò operarmi. Sarò lontano dai campi al massimo per 5-6 settimane. Il Galatasaray mi ha salvato quando ero sul fondo. Dopo aver firmato, persino mia figlia si è affezionata più a loro che a me. Sarò per sempre grato al club. Sono andato verso il pallone, sono arrivato con il difensore, avevo la mano libera e non immaginavo che il suo ginocchio sarebbe finito sul mio braccio. Non ho capito subito che era rotto. Pensavo che prima della fine della partita sarebbe passato. Quando ho provato a correre, il dolore mi ha bloccato, era come se il braccio stesse cadendo. Ho provato a continuare, ma non ce l’ho fatta".