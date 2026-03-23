Zidane, sarà Francia: Deschamps, Mondiale e poi spazio a Zizou, manca solo l'ufficialità

È stata sempre e solo questione di tempo, e ora quel tempo sembra essere arriviato. Dalla Francia sono sicuri: Zinedine Zidane sarà presto il nuovo commissario tecnico della nazionale transalpina . Les Bleus saranno ancora guidati da Didier Deschamps nell'imminente Mondiale, ma poi sarà la leggenda di Juventus e Real Madrid ad ereditare il ruolo di ct dei galletti, tornando ad allenare a distanza di cinque anni dall'ultima volta, quando concluse la sua seconda parentesi da allenatore delle merengues. Eppure Zizou non aveva mai nascosto l'intenzione di risedersi in panchina: anzi, qualche tempo fa aveva anche rivelato come mancasse poco al suo ritorno .

"Francia, dopo Deschamps arriva Zidane"

Il presidente della Federations Française de Football, Philippe Diallo, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Le Figaro in cui afferma di conoscere già il nome del prossimo commissario tecnico della Francia, senza però svelare ovviamente alcun dettaglio. Ma come riportato da L'Equipe "tutti sanno come andrà a finire la storia, nessuno può però ancora rivelarlo ufficialmente, e Philippe Diallo deve quindi destreggiarsi regolarmente tra ciò che può dire e ciò che non può dire riguardo alla successione di Didier Deschamps promessa a Zinedine Zidane".

Diallo ha anche spiegato: "La nazionale francese è una delle migliori al mondo, e non tutti possono guidarla. Ci vuole un profilo che soddisfi molti requisiti e che possa ottenere l'adesione dei francesi, poiché questa nazionale di calcio è la squadra dei francesi. Deve crearsi un legame tra il selezionatore e i francesi". Da alcune parole del numero uno della FFF si può evincere un ulteriore dettaglio poi confermato da diverse testate in queste ore, ovvero che l'accordo tra la Federazione e il nuovo ct ci sarebbe già. Il che non è un mistero, poiché entrambe le parti hanno interesse nel trovare l'accordo. Alla fine del Mondiale, dunque, verrà ufficializzato Zidane come nuovo ct dei galletti.

Zizou, dove eravamo rimasti?

La carriera di Zidane da allenatore è stata breve ma ricca di trionfi. Il francese ha allenato soltanto il Real Madrid: nel 2013/14 fu vice di Carlo Ancelotti, nell'anno della vittoria della Decima col successo in finale contro l'Atletico. Poi la parentesi al Real Castilla, per poi diventare allenatore della prima squadra nel gennaio 2016, subentrando all'esonerato Rafa Benitez. Da quel momento e fino al giugno 2021 (con un intervallo dall'estate 2018 in cui aveva deciso di lasciare l'incarico fino al marzo 2019 in cui accettò nuovamente di allenare il Real) ha vinto praticamente tutto.

Due campionati spagnoli, due Supercoppe di Spagna, tre Champions League (vinte consecutivamente, unico a riuscirci nella storia), due Supercoppe Uefa e due Mondiali per Club. Nel 2021 l'addio al Real senza più allenare: nonostante i tanti rumors susseguitisi negli anni circa la possibilità di allenare top club europei (tra cui anche la Juve) alla fine non è più tornato in sella. Forse proprio perché aspettava questo momento, quello di diventare ct della Francia.