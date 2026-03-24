Tresoldi, chi è il bomber tra Germania e Italia: nessun azzurro segna quanto lui

Tresoldi trascina il Club Bruges a suon di gol

E se in questo momento ci sono le speranze per farlo, è soprattutto grazie al 21enne italo-tedesco, arrivato in estate dall’Hannover per soli sette milioni di euro e adesso già in un’altra dimensione. L’esplosione di Tresoldi è stata graduale, ma anche fisiologica, perché Nicolò possiede sia le doti del tempismo proprie del numero nove sia le abilità tecniche per dialogare con i compagni e legare il gioco. Delle 59 reti segnate in campionato, che rendono il Brugge il miglior attacco della Jupiler League, Nicolò ne ha dunque griffate più di un quarto, e se adesso la sua squadra è a soli tre punti dai campioni in carica lo deve moltissimo alla sua ispirazione in zona gol in tempi recenti. Il centravanti ha infatti realizzato ben 7 reti nelle ultime sette uscite, nelle quali ha servito anche un assist. Un ruolino di marcia impressionante in una serie che è valsa ai suoi 19 punti su 21 a disposizione. La sua doppietta nell’infuocato scontro di alta classifica con l’Anderlecht ha inoltre evitato una debacle che avrebbe potuto minare il morale dei nerazzurri.