Tresoldi, chi è il bomber tra Germania e Italia: nessun azzurro segna quanto lui

Ha fatto tredici. Come mai prima d’ora in carriera. E ha festeggiato col sorriso di chi gioca sempre con allegria e radiosità. Nicolò Tresoldi è oggigiorno non solo il capocannoniere della Jupiler League, il campionato belga, ma è anche l’attaccante italiano con più reti in Europa. Perché, nonostante il passaporto tedesco e quello argentino, con il primo che lo rende stabilmente convocabile dalla rappresentativa Under 21 del paese teutonico, la sua lingua e la sua cultura materna sono tricolori. Il nativo di Cagliari ha siglato la sua tredicesima rete nel torneo belga con la maglia del Club Brugge alla sua maniera, ossia anticipando il marcatore avversario.
Sul cross da sinistra di Seys, dopo meno di due minuti, ha aperto le marcature della sfida tra i Blauw en Zwart e il Mechelen inserendosi con i tempi ideali per beffare sia il difensore sia il portiere avversario. La rete dell’1-0, quella più difficile in una partita, lo ha così proiettato in cima alla classifica dei bomber del campionato belga, dove la squadra allenata oggi da Ivan Leko si candida a disarcionare i campioni in carica dell’Union Saint-Gilloise.
Tresoldi trascina il Club Bruges a suon di gol
E se in questo momento ci sono le speranze per farlo, è soprattutto grazie al 21enne italo-tedesco, arrivato in estate dall’Hannover per soli sette milioni di euro e adesso già in un’altra dimensione. L’esplosione di Tresoldi è stata graduale, ma anche fisiologica, perché Nicolò possiede sia le doti del tempismo proprie del numero nove sia le abilità tecniche per dialogare con i compagni e legare il gioco. Delle 59 reti segnate in campionato, che rendono il Brugge il miglior attacco della Jupiler League, Nicolò ne ha dunque griffate più di un quarto, e se adesso la sua squadra è a soli tre punti dai campioni in carica lo deve moltissimo alla sua ispirazione in zona gol in tempi recenti. Il centravanti ha infatti realizzato ben 7 reti nelle ultime sette uscite, nelle quali ha servito anche un assist. Un ruolino di marcia impressionante in una serie che è valsa ai suoi 19 punti su 21 a disposizione. La sua doppietta nell’infuocato scontro di alta classifica con l’Anderlecht ha inoltre evitato una debacle che avrebbe potuto minare il morale dei nerazzurri.
Dal Barcellona all'Atletico Madrid: le vittime di Tresoldi
Cresciuto esponenzialmente negli ultimi due mesi, Tresoldi si è già molto adattato alla realtà locale, e ha inoltre dimostrato di poter pungere con scaltrezza anche in Champions League. Tra le sue vittime nell’Europa che conta ci sono il Barcellona, il Monaco e l’Atletico Madrid. Convocato per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21 con la Germania, con la quale gioca da anni, non è stato ancora minimamente avvicinato all’Italia. Al netto delle differenze tra Serie A e Jupiler League, è oggi l’attaccante italiano con più reti, senza considerare Retegui che è in esilio in Arabia. Che sia il futuro della nazionale azzurra, nella quale ha ancora l’opportunità di giocare? Nel frattempo, c’è chi in Bundesliga sembra essere piuttosto interessato a lui...
Ha fatto tredici. Come mai prima d’ora in carriera. E ha festeggiato col sorriso di chi gioca sempre con allegria e radiosità. Nicolò Tresoldi è oggigiorno non solo il capocannoniere della Jupiler League, il campionato belga, ma è anche l’attaccante italiano con più reti in Europa. Perché, nonostante il passaporto tedesco e quello argentino, con il primo che lo rende stabilmente convocabile dalla rappresentativa Under 21 del paese teutonico, la sua lingua e la sua cultura materna sono tricolori. Il nativo di Cagliari ha siglato la sua tredicesima rete nel torneo belga con la maglia del Club Brugge alla sua maniera, ossia anticipando il marcatore avversario.
Sul cross da sinistra di Seys, dopo meno di due minuti, ha aperto le marcature della sfida tra i Blauw en Zwart e il Mechelen inserendosi con i tempi ideali per beffare sia il difensore sia il portiere avversario. La rete dell’1-0, quella più difficile in una partita, lo ha così proiettato in cima alla classifica dei bomber del campionato belga, dove la squadra allenata oggi da Ivan Leko si candida a disarcionare i campioni in carica dell’Union Saint-Gilloise.