Lang, il pollice è salvo ma… “al momento non posso giocare alla PlayStation”

"Il mio pollice è malconcio, ma c'è ancora". Così Noa Lang torna a parlare del grave infortunio alla mano rimediato durante la gara esterna con il Liverpool valida per il ritorno degli ottavi di Champions e che ha visto il Galatasaray subire la rimonta dei Reds, nonché perdere ben due uomini causa infortunio. Oltre la grave ferita al pollice destro causata dallo scontro con un pannello pubblicitario (episodio sotto inchiesta da parte della Uefa e di entrambi i club) e per la quale in un primo momento si era perfino ipotizzata l'amputazione , il bilancio della trasferta ad Anfield riporta anche la frattura all'avambraccio di Victor Osimhen . Quanto all'olandese, i tempi di recupero mettono a rischio la presenza in campo con la selezione Oranje, impegnata a preparare le amichevoli contro Norvegia ed Ecuador. L'attaccante di proprietà del Napoli spera di poter poter rispondere presente al secondo appuntamento in programma il 31 marzo. Nel mentre, Lang ha reso note le condizioni della mano in vista del Mondiale oltre che dei prossimi impegni del Galatasaray.

Lang: "Non posso giocare alla Play"

Queste le parole dell'attaccante classe '99: "I medici mi dicono che il dito sopravviverà, certo al momento non è facile, non posso giocare alla PlayStation e anche andare in bagno e fare la doccia diventa un problema - ha riportato ai media olandesi da Zeist, dove ha luogo il raduno dell'Olanda - . Spero di giocare contro l'Ecuador, ma ninte rischi, il Mondiale è la cosa più importante". Trasferitosi in prestito a Istanbul durante la sessione di Gennaio, Lang ha accumulato 11 presenze complessive con la maglia del Galatasaray, con un bilancio aggiornato alla sua ultima discesa in campo contro il Liverpool di 2 reti e 2 assist. Di 27 presenze invece il bilancio con il Napoli, dove è giunto a titolo definitivo nel luglio 2025, lasciando poi Castel Volturno con una sola rete a referto e 2 assist. Nel suo palmarès, anche la Supercoppa italiana vinta in finale contro il Bologna.