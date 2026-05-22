"Infortuni, cambi, poco tempo... Noi unici imbattuti al mondo": tutta l'Arabia di Inzaghi

Delusione e rammarico. Per un Cristiano Ronaldo che esulta , c'è un Simone Inzaghi che non nasconde la frustrazione. L' Al Hilal aveva la Saudi Pro League in pugno, ma la squadra allenata dall'ex Inter ha dilapitato un vantaggio di sette punti . Al fotofinish, l'ha spuntata sull' Al Nassr . "Per noi c’è delusione perché volevamo vincere il campionato" , ha dichiarato l'allenatore piacentino al termine della sfida vinta contro Al Fayha .

Alibi e imbattibilità: le parole di Inzaghi

"Solitamente con 84 punti l’avremmo potuto vincere, così non è stato". La prima stagione di Simone Inzaghi in Arabia Saudita non si è conclusa nel migliore dei modi. L'Al Hilal ha chiuso al secondo posto, a soli due punti di distanza dall'Al Nassr campione. Anche lontano dall'Italia, l'ex Inter conferma di 'avere un problema' con i campionati, chiudendo per la terza volta in carriera al secondo posto (dopo le due volte proprio con i nerazzurri nel 2021/22 e nel 2024/25).

Oltre al grande vantaggio sfumato - a gennaio l'Al Hilal aveva sette punti in più dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo - la squadra di Simone Inzaghi può recriminare, avendo chiuso al secondo posto da imbattuta. "Alla fine ho ringraziato i giocatori perché per me sono stati straordinari, tra mille difficoltà, infortuni, cambi nella rosa. Ci sono stati momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare perché sono state due stagioni in una: finita la Coppa del Mondo, tutto il Mondo ha parlato dell'Al Hilal... Siamo l’unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King Cup (la coppa Nazionale, ndr)".

Stagione negativa

La King Cup vinta e il secondo posto in campionato: un anno sicuramente al di sotto delle aspettative per Simone Inzaghi, che non è riuscito a riportare l'Al Hilal alla vittoria del titolo. Sfumato anche l'altro grande obiettivo, con l'eliminazione negli ottavi di finale della Champions League asiatica (per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini): "In Champions ce la ricordiamo tutti la partita, dove ai supplementari potevamo chiaramente vincere. E il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo", ha concluso l'ex Inter. Che adesso dovrà mettere da parte la frustrazione e ripartire. E provare a invertire un trend che lo vede (sempre più) secondo.