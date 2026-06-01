Rodri non chiude al Real: "Voci sul futuro? Fa parte del calcio. Mondiale? Le etichette..."

" Voci sul Real Madrid? Fa parte del calcio . Io sono concentrato sull'essere un leader per la nazionale, questo è il mio percorso. Capisco le voci, ma non ho intenzione di perdere tempo dietro a queste cose. Si vedrà dopo il Mondiale." Il centrocampista del Manchester City , Rodri , non ha confermato in alcun modo la sua permanenza ai Citizens, lasciando più di qualche dubbio ai suoi tifosi in merito a quello che sarà il suo futuro. Sulle orme del Pallone d'Oro, autore del gol decisivo in finale di Champions League contro l' Inter nel 2023, sarebbe finito il Real Madrid di Florentino Perez.

Rodri: "Favoriti al Mondiale? Bisogna dimostrarlo"

Sulle sue condizioni fisiche, Rodri si è poi pronunciato così: "Arrivo fresco dopo una stagione che a livello personale è stata buona, anche se con la squadra non abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Ho meno ritmo rispetto al 2024, ma d'altra parte ho anche meno partite accumulate nelle gambe." E sulla Spagna favorita al Mondiale ha aggiunto: "Sono le squadre che abbiamo tutti in mente. Lo status di favoriti, però, va dimostrato sul campo: le etichette servono a poco. Il Mondiale è molto lungo ed esigente, bisogna valutare le sensazioni partita dopo partita. Siamo molto felici ed entusiasti. Siamo arrivati tutti in ottima salute e stiamo iniziando a costruire quello che sarà il nostro Mondiale. È un complimento essere considerati tra i favoriti, ma ora dobbiamo dimostrarlo".