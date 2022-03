Bundesliga, l'Hertha Berlino torna al successo: Hoffenheim ko

BERLINO (Germania)- Dopo 5 sconfitte consecutive l'Hertha Berlino torna a vincere e lo fa travolgendo per 3-0 l'Hoffenheim nel sabato della della 27ª giornata della Bundesliga. Per i capitolini a segno Stark (39'), l'ex Bologna Belfoldil (64') ed infine l'auto-gol di Raum (74') per un tris cruciale nella lotta salvezza. Chi non ha approfittato dello stop dell'Hoffenheim è stato il Fribugo fermato dal Greuther Furth ultimo sullo 0-0. Il Lipsia (44 punti), in campo domenica contro l'Eintracht, ha la ghiotta occasione di superare sia Hoffenheim che Friburgo (rispettivamente a quota 44 e 45 punti) e puntare anche al 3° posto del Bayer Leverkusen (45 punti) impegnato domenica sul campo del Wolfsburg.