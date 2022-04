Bundesliga, il Dortmund travolge il Wolfsburg 6-1: in gol anche Emre Can

La 30ª giornata di Bundesliga comincia con la larga vittoria del Borussia Dortmund , che al Signal Iduna Park si impone sul Wolfsburg per 6-1. Tutto troppo facile per gli uomini di Marco Rose , che segnano ben 5 reti già nel primo tempo: le firme sono del giovanissimo talento Rothe (24'), di Witsel (26'), Akanji (28'), Emre Can (34') e Haaland (38'), con il centravanti norvegese che nella seconda metà di gioco - al 54' - sigla anche la sua doppietta personale (oltre a 1 assist). Per gli ospiti c'è spazio solamente per il gol della bandiera all'81', con Baku . Il Dortmund consolida così il 2° posto in classifica con 63 punti, mentre il Wolfsburg è 13° a quota 34.

Borussia Dortmund-Wolfsburg 6-1, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica

Prova di forza del Friburgo

Grande prova di forza del Friburgo, che batte 3-0 in casa il Bochum e continua ad alimentare le proprie speranze di conquistare un posto per le coppe europee in vista della prossima stagione. La squadra di Christian Streich passa in vantaggio già dopo 4' con Kubler e raddoppia al 16' con Sallai, che nella seconda metà di gara trova anche la doppietta al 53'. Al 68' la formazione ospite rimane anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Stafylidis. Grazie a questo successo il Friburgo consolida il 5° posto in campionato e aggancia temporaneamente a 51 punti il Lipsia, impegnato domani nel big match di giornata contro il Bayer Leverkusen, mentre il Bochum rimane 12° a quota 36.

Friburgo-Bochum 3-0, tabellino e statistiche

L'Hertha batte l'Augsburg in trasferta

Successo fondamentale per l'Hertha Berlino, che batte 1-0 in trasferta l'Augsburg con la rete realizzata da Serdar al 49' e conquista 3 punti preziosissimi nella corsa alla salvezza: la squadra di Magath supera così lo Stoccarda e sale al 15° posto in classifica con 29 punti, mentre l'Augsburg rimane 14° a +3 proprio dai biancoblu.

Augsburg-Hertha Berlino 0-1, tabellino e statistiche

Pareggio tra Mainz e Stoccarda

Finisce 0-0 invece la sfida della Mewa Arena tra Mainz e Stoccarda, senza particolari spunti degni di nota. I padroni di casa sono al momento al 9° posto in classifica con 39 punti, a pari merito con l'Eintracht, impegnato domani sul campo dell'Union Berlino, mentre lo Stoccarda è 16° a quota 28.

Mainz-Stoccarda 0-0, tabellino e statistiche