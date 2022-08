Bundesliga, il Lipsia non va oltre il pari a Stoccarda. Tris Colonia

TORINO - Dopo la vittoria del Bayern Monaco sull'Eintracht di Kostic (oggetto del desiderio della Juve) e le altre gare che hanno dato il via alla Bundesliga, arriva il momento del debutto anche per il Lipsia che contro i bavaresi hanno perso in Supercoppa. Il Lipsia pareggia in trasferta contro lo Stoccarda. La squadra di Domenico Tedesco parte meglio, e trova il vantaggio con il centrocampista francese Nkunku dopo appena otto minuti. Ma i padroni di casa pareggiano a ridosso della mezz'ora con una rete di Ahamada. Nella ripresa l'ingresso dell'ungherese Szoboszlai cambia gli equilibri in mezzo al campo: il Lipsia torna a essere pericoloso prima con Nkunku, e successivamente con Olmo ma il portiere Florian Muller salva la propria porta in entrambe le occasioni. Allo scadere, Szoboszlai ci prova con una gran conclusione dal limite, ma la palla sfiora il palo. Al fischio finale è 1-1: per lo Stoccarda è un punto prezioso, per il Lipsia un'occasione persa.