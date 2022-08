Bundesliga, poker dell'Eintracht al Werder per il primo successo

BREMA (Germania) - Alla 4ª giornata della Bundesliga arriva la prima vittoria in campionato dell'Eintracht Francoforte che vince per 4-3 a casa del Werder Brema in un match emozionante. Dopo appena 2 minuti dal fischio d'inizio ospiti avanti con Goetze, la reazione dei padroni di casa è fulminea: in 3 minuti Jung (14') e Bittencourt (17') ribaltano il risultato per il 2-1 Werder. Gli Eagles però non subiscono il contraccolpo anzi, rispondono con due gol in contropiede realizzati rispettivamente da Kolo Muani (33') e Lindstrom (38') per il 3-2 con il quale le squadre chiudono il primo tempo. Ad inizio 2° tempo l'Eintracht piazza il colpo del ko con la rete di Sow, vano il rigore al 92' di Fullkrug. I vincitori dell'Europa League 2022 raggiungono a quota 5 punti proprio i biancoverdi ed il Lipsia. Nell'anticipo delle 15:30 pareggio per 0-0 tra Colonia e Stoccarda.