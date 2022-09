De Ligt e il Bayern frenati prima dell'Inter: in vetta ci va il Friburgo

TORINO - Deludente pareggio tra Union Berlino e Bayern Monaco, prossima avversaria dell'Inter in Champions League. De Ligt e compagni vanno sotto, poi un gol di Kimmich riporta in equilibrio il risultato. Il Friburgo di Grifo batte in trasferta il Bayer Leverkusen e affianca il Borussia Dortmund in vetta. Finisce in parità il big match tra Union Berlino e Bayern Monaco, così come la sfida tra Stoccarda e Schalke. Preziosi successi esterni per Colonia e Werder Brema.

Bochum-Werder Brema 0-2

Il Werder Brema passa nel finale contro il Bochum. Ducksch fallisce una buona occasione per portare avanti il Werder Brema, il portiere Riemann fa un figurone. Poco dopo ospiti ancora pericolosi con Fullkrug non sfrutta la buna opportunità calciando debolmente. Nel finale del primo tempo il Bochum sfiora il vantaggio: Forster fa tutto bene, ma Pavlenka compie un grande intervento mantenendo la propria porta inviolata. Nella ripresa, una doppietta di Fullkrug condanna il Bochum e spinge il Werder nella parte medio-alta di classifica.

Bayer Leverkusen-Friburgo 2-3

Colpo del Friburgo che batte il Leverkusen e prende il comando della Bundesliga. Vantaggio immediato per il Bayer Leverkusen che passa con Demirbay. Poco dopo l'ex romanista Schick potrebbe raddoppiare, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Schick si fa ancora vivo al 35', ma la sua conclusione viene intercettata dal portiere Flekken. Padroni di casa vicini al raddoppio con Diaby: tiro potente, ma il portiere si fa trovare ancora pronto. In avvio di ripresa è la squadra ospite a essere protagonista, con un uno-due da ko: il Friburgo prima pareggia con Ginter dopo un angolo battuto da Grifo, poi raddoppia con Gregoritsch. A questo punto, i padroni di casa trovano la forza di rialzarsi con un gran colpo di testa di Schick. Ma il Friburgo si riporta avanti grazie a un gran gol di Doan che regala il successo e il vertice della classifica alla propria squadra.

Stoccarda-Schalke 1-1

Lo Stoccarda non va oltre il pareggio contro lo Schalke. Ospiti pericolosi sin dalle prime battute con Jordan Larsson che sciupa incredibilmente una buona opportunità. Lo Stoccarda sfrutta la propria occasione, e si porta avanti con Fuhrich. Ma la reazione degli ospiti è veemente, e Terodde con un gran tiro infila la palla all'incrocio dei pali firmando il pareggio.

Union Berlino-Bayern Monaco 1-1

Deludente pareggio nel big match della quinta di campionato. Union Berlino e Bayern Monaco danno vita a una partita senza vincitori nè vinti. La formazione bavarese approccia meglio, ma non concretizza, l’Union Berlino colpisce al primo affondo: su una punizione battuta da Trimmel, Becker piazza la palla nell'angolo. La reazione del Bayern è immediata: Kimmich calcia dal limite, un tocco sporca la traiettoria ingannando il portiere Ronnow.

Wolfsburg-Colonia 2-4

Il Colonia guadagna tre punti pesanti contro il Wolfsburg. La partita si sblocca in avvio grazie alla rete di Waldschmidt che porta avanti i padroni di casa. Ma il Colonia resta in partita, e pareggia con Ljubicic. La svolta della partita è segnata dall'autogol di Otavio che regala il sorpasso alla formazione ospite. Da quel momento in poi, il Wolfsburg traballa subendo il terzo gol della formazione ospite nel recupero del primo tempo: dal dischetto Kainz non sbaglia. Nella ripresa i padroni di casa tornano in partita grazie a una rete di Nmecha, ma gli ospiti ristabiliscono il doppio margine di vantaggio con Adamyan che chiude la sfida.

