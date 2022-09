Bundesliga, vittorie esterne per Hertha Berlino e Magonza

Le vittorie esterne di Hertha Berlino e Magonza chiudono il quadro della quinta giornata di Bundesliga. 2-0 sul campo dell'Augusta per berlinesi che conquistano la prima vittoria della nuova stagione salendo a quota 4 punti, 1 in più dei diretti avversari odierni: decisive le reti di Lukebakio e Richter nella ripresa. Tre punti e ritorno al successo anche per gli uomini di Svensson che passano di misura sul campo del Borussia Moenchengladbach salendo al quinto posto in classifica. Rete del successo firmata da Martin al 55', due minuti dopo l'espulsione di Itakura che ha lasciato i padroni di casa in dieci uomini.