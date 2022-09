Bundesliga, Union Berlino in vetta: piegato il Wolfsburg

BERLINO (Germania) - In vetta alla Bundesliga c'è l'Union Berlino che resta imbattuto in vetta al campionato dopo 6 giornate. 2-0 casalingo ai danni del Wolfsburg da parte dei ragazzi di Fischer che vincono grazie alle reti di Siebatcheu e Becker, tutte e due nella ripresa, salendo a quota 17 punti. Niente da fare per i lupi che non si schiodano dal penultimo posto con 5 punti. Insegue i berlinesi il Borussia Dortmund davanti a Hoffenheim e Friburgo che fanno 0-0 nello scontro diretto. L'altro pareggio di giornata è l'1-1 tra Bochum e Colonia.