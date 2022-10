Bundesliga, Dortmund ko col Colonia. Il Friburgo aggancia l'Union in vetta

COLONIA (Germania) - Il Borussia Dortmund perde 3-2 contro il Colonia , manca il sorpasso in vetta all'Union Berlino e scivola al quarto posto in classifica. Nel match valido per l' 8ª giornata di Bundesliga è un gol di Brandt al 31' a portare in vantaggio i gialloneri: bravo l'esterno classe '96 a sfruttare al meglio un cross di Bellingham al centro dell'area per freddare l'incolpevole Schwabe con un destro preciso. Nel secondo tempo però la squadra di casa si ridesta, e in tre minuti ribalta la gara: al 53' Kainz riceve da Hector e trasforma la grande chance all'interno dell'area mandando il pallone alle spalle del portiere, e al 56' Tigges sfrutta al meglio un calcio d'angolo dello stesso Kainz e trafigge di testa Meyer. Al 71' il Colonia cala in tris: è Ljubicic a firmare il 3-1 con un bell'assolo solitario concluso con un tiro che non lascia scampo al portiere. Sette minuti dopo però il Borussia torna nel match: è un autogol di Schmitz a regalare il 2-3 alla squadra ospite, ma è troppo tardi.

Bundesliga, la classifica

Colonia-Borussia Dortmund 3-2, tabellino e statistiche

Union Berlino ko, sorride il Friburgo che lo raggiunge in vetta

Sconfitto anche l'Union Berlino, che incappa nel primo ko stagionale in campionato: l'Eintracht Francoforte si impone in casa 2-0 grazie ai gol nel primo tempo di Gotze e Lindstrom. Ad approfittare della sconfitta della squadra della capitale è il Friburgo, che batte 2-1 il Mainz e la raggiunge in testa alla classifica: a decidere il match i gol di Gregoritsch e Kyereh nel primo tempo, agli ospiti non basta il gol di Martin in avvio di seconda frazione.

Eintracht Francoforte-Union Berlino 2-0, tabellino e statistiche

Friburgo-Mainz 2-1, tabellino e statistiche

Lipsia, poker al Bochum. Successo del Wolfsburg

Grazie alle doppiette di Timo Werner e di Nkunku (che segna un rigore e che ne sbaglia un altro nel secondo tempo) il Lipsia batte 4-0 in casa il Bochum: un successo che permette alla squadra di Rose di prendere una boccata d'ossigeno e di salire a quota 12 punti al nono posto. Vince invece 3-2 il Wolfsburg contro lo Stoccarda: al gol al 22' di Guirassy rispondono per i padroni di casa Marmoush ed Arnold, ma in avvio di secondo tempo Mavropanos trova il gol del pari. Al 91' però Gerhardt regala i tre punti alla squadra di Kovac, che sale ad otto punti in classifica al tredicesimo posto. La squadra di Matarazzo resta invece terz'ultima, ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Lipsia-Bochum 4-0, tabellino e statistiche

Wolfsburg-Stoccarda 3-2, tabellino e statistiche