Bundesliga, il Bayer Leverkusen domina l'Union Berlino: Bayern Monaco 1°

LEVERKUSEN (Germania) - Si chiude la 13ª giornata della Bundesliga con il Bayer Leverkusen che fa un grande regalo al Bayern Monaco dominando per 5-0 l'Union Berlino e, di conseguenza, lasciando gli uomini di Nagelsmann al 1° posto in solitaria a 28 punti (+2 sulla squadra della Capitale). Succede tutto nel 2° tempo o meglio, nei primi 12' della ripresa: gol al 46' di Andrich, doppietta flash in 120" di Diaby (56' e 58'), poker di Hlozek al 68' che offre a Bakker l'assist per la "manita" al 76'. Per l'Union seconda sconfitta nelle ultime 3 partite mentre i Werkself tornano al successo dopo 2 sconfitte ed un pareggio portandosi a quota 12 punti (14° posto).