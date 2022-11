Bundesliga, Dortmund ko: van de Ven e Nmecha lanciano il Wolfsburg

DORTMUND (Germania) - Alla Volkswagen Arena il Borussia Dortmund di Edin Terzic inciampa contro il Wolfsburg nella 14ª giornata di Bundesliga. La formazione giallonera perde 2-0 e rimane bloccata al 4° posto in campionato con 25 punti, rischiando ora di subire il sorpasso dell'Eintracht Francoforte (23) e l'aggancio del Lipsia (22), impegnati domani rispettivamente contro l'Hoffenheim e il Friburgo. Il Wolfsburg sale invece a quota 20 in classifica. Le reti decisive per la formazione di Kovac portano le firme di Micky van de Ven al 6' e Lukas Nmecha (90'+1').