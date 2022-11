Bundesliga, il Bayern Monaco batte il Bochum e chiude 1° alla pausa

GELSENKIRCHEN (Germania) - Il sabato della 15ª giornata della Bundesliga vede il Bayern Monaco vincere a casa del fanalino di coda dello Schalke 04 conquistando il 6° successo consecutivo in campionato (8° risultato utile consecutivo). I campioni in carica hanno espugnato la Veltins Arena di Gelsenkirchen per 2-0 con le reti in apertura di Gnabry (38') e poi di Choupo-Moting (52') al suo 6° gol in stagione. Entrambi i gol hanno avuto lo stesso assist-man ovvero Musiala superlativo nel primo di tacco per Gnabry. I bavaresi di Nagelsmann chiudono alla pausa Mondiale al primo posto a quota 34 punti, +6 sul Lipsia e +7 su Friburgo ed Unio Berlino che si sfideranno domenica per chiudere la giornata.