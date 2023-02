Il Bayern torna a vincere, Coman fa doppietta: poker al Wolfsburg

WOLFSBURG (Germania) - Si chiude il 19° turno di Bundesliga e in vetta c'è il Bayern Monaco che risponde alla vittoria dell'Union Berlino riconquistando il primato dopo 24 ore e interrompendo la striscia di tre pareggi consecutivi. 4-2 al Wolfsburg con una prestazione solida da parte degli uomini di Naglesmann che archiviano la pratica nel primo tempo, chiudendo in dieci, nell'ultima mezz'ora di gioco, per il doppio giallo rimediato da Kimmich. Protagonista della serata, l'ex Juve Coman che nel primo quarto d'ora firma la doppietta, indirizzando la gara. Il tris lo firma Muller, Kaminski al 44' accorcia, ma con la superiorità numerica la formazione di casa si sbilancia e alla fine Musiala cala anche il poker. L'ex Bologna Svanberg prova a dare una nuova scossa, il Var annulla un ipotetico 3-4 e alla fine i bavaresi fanno bottino pieno che vale il +1 sull'Union Berlino e il +3 sul Borussia Dortmund. Wolfsburg sempre 7° a -5 dalla zona Europa.