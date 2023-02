Bundesliga, vince il Bayern: a segno anche Coman. Grifo trascina il Friburgo

La classifica di Bundesliga

Vittoria in trasferta pure per il Leverkusen che vince 3-1 contro l'Hoffenheim: in gol Andrich, Diaby e Hlozek. Inutile per i padroni di casa la rete messa a segno nel finale da Nsoki. La doppietta di Lee Jae-Sung e il gol di Onisiwo regalano la vittoria per 3-1 al Mainz contro l'Augsburg, a cui non basta il rigore di Demirovic. Infine, una doppietta su rigore dell'azzurro Grifo consente al Friburgo di stendere in rimonta lo Stoccarda, che si è visto superare dopo il gol che aveva aperto le danze siglato da Fuhrich. Successo per l'Union Berlino in casa del Lipsia: la squadra di Fischer si è imposta in rimonta dopo il vantaggio iniziale firmato da Henrichs grazie ai gol di Haberer e Knoche.