Juve, solo un pari per il Friburgo: agganciato il Lipsia al 4° posto

MOENCHENGLADBACH (Germania) - A cinque giorni dall'andata degli ottavi di finale di Europa League, dove sarà impegnato contro la Juventus, il Friburgo non va oltre lo 0-0 a Moenchengladbach, che chiude in dieci per l'espulsione di Bensebaini all'87'. Streich non rinuncia a Grifo, ma tiene a riposo per 78' il giapponese Doan, uscito malconcio domenica scorsa contro il Bayer Leverkusen, ma al Borussia-Park va in scena un match equilibrato. Gli eurorivali dei bianconeri ci provano con Sallai, Holer e il fantasista della Nazionale azzurra, ma rischiano al 66' quando l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa, poi revocato dopo aver rivisto le immagini al Var. Il pareggio basta al club della Brisgovia per agganciare il Lipsia, sconfitto ieri dal Borussia Dortmund, al quarto posto della classifica di Bundesliga a quota 42 punti conquistati in 23 partite. Termina a reti bianche anche la sfida tra Union Berlino e Colonia, mentre il Magonza batte di misura l'Hoffenheim, l'Augusta si impone sul Werder Brema 2-1 e lo Schalke 04 sbanca Bochum 2-0.