Bayern, manita in rimonta: 1° gol per Cancelo. Bene il Lipsia

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco travolge 5-3 l'Augusta all'Allianz Arena e sale a quota 52 punti in classifica in 24 partite di Bundesliga. Ospiti avanti dopo soli 3' con Mergim Berisha, che firmerà poi l'ininfluente doppietta al 60' su rigore, mentre l'ex Inter e Juventus Joao Cancelo - al primo gol con la nuova maglia - avvia al 15' la rimonta completata già nel primo tempo da Pavard (19' e 35') e Sané (45'). Il portoghese, poi, serve a Davies l'assist del pokerissimo al 74', mentre la rete di Cardona al 93' serve solo ad ingrassare il tabellino.

Tris del Lipsia, pareggia l'Eintracht

Il Lipsia sbriga la pratica Borussia Moenchengladbach con un rotondo 3-0: Werner, al 57', 'cancella' la paura vissuta 4' prima, con il penalty fallito da Plea, poi Forsberg al 71' dagli undici metri e Gvardiol all'80' completano l'opera. Terminano invece 1-1 le altre due sfide in programma: Rode (55') non basta all'Eintracht Francoforte, con Silas (75') che regala un punto allo Stoccarda, mentre il Magonza rimedia con Ajorque (57') al vantaggio dell'Hertha Berlino firmato da Ngankam al 18' su rigore.

